蘋果、特斯拉等大型成長股上漲，以及美國4月零售額月增0.9%、工業生產成長1.1%，緩解了投資人對經濟增長放緩的擔憂，加上美債殖利率曲線趨平，周二美股四大指數強勁反彈，與台股連動密切的費半指數飆漲5%。周三台股開漲118.69點報16174.78點，台積電領頭羊，電子股續領軍上攻，站穩萬六關卡，加上航運、金融、鋼鐵回神，早盤攻上10日線，重回16100、16200整數關卡，最高達16242.59點、上漲186.5點。

截止上午10:45左右，加權指數上漲162.14點或1.01%，報16218.23點；櫃檯指數上漲1.27點或0.65%，報197.26點。

周二台股ADR齊揚，台積電ADR上漲3.22%，市值4839.91億美元，仍居全球第9，日月光、聯電ADR也漲逾4%。外資近期回補的權值王台積電(2330)，周三跳空開高漲11元至541元，台積電續攻並站穩月線，上攻至541元、漲幅2.07%，市值增加2852億元，攀高至14.02兆元。電子股持續熱絡，獲外資連十買且連3天蟬聯外資買超冠軍的聯電(2303)盤中一度拉升至51.3元或2.39%，收復季線；聯發科(2454)也上漲約1%。在馬國啟動首座12吋晶圓廠的鴻海(2317)也強漲約2%。二線晶圓代工世界(5347)、力積電(6770)同步開高，人氣股ABF載板三雄、IC設計、電動車概念股齊心挺多方。

千金股表現不一，今年營運續戰高的股后信驊(5274)偕股王矽力-KY(6415)早盤雙雙上漲2%以上。旭隼(6409)大跌近8%，AES-KY(6781)也不振，譜瑞-KY(4966)、大立光(3008)平盤震盪，力旺(3529)、祥碩(5269)則穩居紅盤之上。

類股表現方面，航運類股擺脫賣壓陰霾，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)上漲約1%，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)漲約2%，航運集體上攻。金融、鋼鐵類股也回神，漲幅超過1%。電纜強漲逾2%為最強類股，半導體、電子也漲逾1%，成交比重雙雙上揚，電子股占比重返6成。剛發表新車的和泰車(2207)、法說題材的裕日車(2227)在汽車股跌幅最劇，汽車、觀光、水泥、紡織盤中扮黑臉。

台股連三日走揚並重回萬六大關，但量能縮窄至2000億元水準。法人指出，半導體跌深反彈，台股有望以5日線為基礎，向上挑戰10日線約16119點。台股出現反彈契機，選股建議以半導體、電動車等類股進行布局，但由於國際情勢仍處震盪，建議仍須留意，做好停損停利，以防短期波段干擾。

元富投顧指出，美國估將面臨一連串的升息，能否將CPI指數有效下降，將是未來美股能否築底完成，並開始再走回升的關鍵。美股如真正落底，台股才能不再破底，並且讓中期買盤歸隊，目前仍還是跌深反彈，15500-16000區間整理，大型電子股台積電、聯電、聯發科和IC設計高價股穩住盤面，短線要站穩16000點，恐怕要再補量才行。