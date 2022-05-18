小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。金管會17日公布最新統計，到5月16日止，產險業已承保250.7萬件防疫保單，收取19.16億元，已有4.99萬張保單出險，已理賠18.03億元，等於還沒計算行銷佣金、承保人工成本等，保費就已快賠光，且很多保戶應該還未提出申請，可能不用到5月底，19億元保費收入就將全數賠光。

【1】防疫險19億保費 賠掉94％

金管會統計，產險業者5月以來已嚴加核保，因此近一周僅新增承保9.76萬件防疫險保單，保費只增加6,439萬元，與之前每周增加逾10～40萬張，保費周周增加1～3億元相比，明顯放緩很多；但近一周來，理賠案增加2萬1,961件，理賠金額一周來增加近7.22億元，累計理賠金額占保費收入已逾94％。

【2】台積電目標價進逼千元

高盛證券表示，台積電在年初的法說會上，將未來數年的營收年複合成長率預期，由原本的10～15％，調高到15～20％，最近一次法說會也調高其對半導體產業的前景預判。因此，高盛將台積電推測合理股價由860元升至912元，也是過去一段時間以來，罕見有研究機構調高台積電股價預期。

【3】iPhone 15傳採用Type-C 這8檔先嗨

知名蘋果分析師郭明錤日前推文透露，蘋果（APPLE）明年的iPhone 15可能改採Type-C（USB-C）接口，從2012年以來的Lightning恐在今年的iPhone 14下走入歷史，藉以正面因應歐盟所支持的電子裝置統一規格，這對相關概念股帶來題材助攻，由鈺創（5351）、威鋒電子（6756）趁大盤反彈之際，率先衝上漲停，為Type-C概念行情拉開序幕。

【4】全球糧荒危機有解？聯合國找俄羅斯談判

為了避免全球陷入糧食短缺危機，聯合國要求莫斯科當局允許烏克蘭部分穀物出口，以換取俄國與白俄羅斯鉀肥出口限制鬆綁。此外，美國財長葉倫（Janet Yellen）將於19日舉辦的七大工業國（G7）財長會議公布行動計畫，詳述國際金融機構正採取哪些措施協助解決糧荒問題。

【5】匈牙利不願妥協 歐盟禁運俄油受挫

匈牙利政府表示，歐盟計畫實施俄羅斯石油禁運，但此措施恐對於該國帶來近190億美元的成本負擔，因為他們必須將能源設施「全面更新」。儘管歐盟外長持續施壓匈牙利支持俄油禁運，但該國迄今仍不願鬆口。