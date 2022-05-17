台積電與三星、英特爾等大廠在晶圓代工領域激烈競爭，近期則傳出台積電將原先的3奈米研發團隊轉變為1.4奈米研發團隊，領先三星開始研發1.4奈米技術，此事也突顯晶圓代工廠商彼此的技術競逐。

BusinessKorea報導，台積電將在6月將3奈米研發團隊轉變1.4奈米研發團隊，領先三星開始開發1.4奈米。去年三星曾公開表示，預計在2025年量產2奈米晶片，台積電總裁魏哲家4月也在法說會上強調，預計2025年量產2奈米晶片。

此外，三星也喊出要在今年上半年量產3奈米，台積電則預計下半年量產3奈米，先前傳出的潛在客戶包括蘋果、超微及英特爾等大廠。

除了三星與台積電在晶片技術上競爭外，英特爾也加入戰局，日前喊出要在2024年下半年量產1.8奈米的產品，若此事成真英特爾將超車三星與台積電。

不過有分析師對此抱持懷疑態度，強調，「許多公司都努力克服先進製程技術的困難，隨著晶片尺寸越來越小，技術壁壘也越高，量產管理上也更加困難。」