韓國大廠三星在先進製程良率不如台積電，導致其晶圓代工事業的客戶包括輝達、高通等紛紛出走，外媒指出，三星未來仍將繼續把重點放在發展晶圓代工事業，雖然先前傳出三星將加入電動車這個兵家必爭之地，但據悉三星為了避免與客戶蘋果發生利益衝突，將放棄生產自己的電動汽車。

根據韓國時報（The Korea Times）報導，三星資深高層透露，三星已決定不製造自有品牌的電動車，主因在於，三星認為投入電動車領域無法創造持續性的獲利，身為蘋果的供應商，也想避免跟客戶發生利益衝突，並強調目前三星的重點是晶圓代工領域。

報導引述消息人士說法指出，「三星經過全面考量、同時跟客戶討論後，高層達成共識，認為投入電動車市場並不明智。」未具名高層透露，在電動車領域方面，三星面臨許多設計相關問題，這將耗費許多成本，而且也無法保證會獲利。

報導提及，由於智慧手機業務激烈競爭，三星變得更依賴零組件業務來支撐獲利，公司意識到與客戶維持高度合作，比起跨入新領域有更重大的意義。