美股出現強彈走勢，與台股連動密切的費半指數大漲，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.2%，激勵在台現貨價開盤大漲11元至541元，台股早盤上漲逾160點，最高約來到16230點附近。

盤面電子股表現強勢，台積電大漲，聯電也受激勵早盤漲近2%來到51元附近，加上先前弱勢的航運股反攻，貨櫃三雄漲幅均超過1%，航空雙雄漲逾1.5%。

法人指出，半導體跌深反彈，台股有望以5日線為基礎，向上挑戰10日線約16119點。但由於國際情勢仍處震盪，建議仍須留意，做好停損停利，以防短期波段干擾。

美股四大指數勁揚，道瓊工業指數大漲431.17點或1.34%，以32654.59點作收；標準普爾指數大漲80.84點或2.02%，收在4088.85點；科技股那斯達克指數勁揚321.73點或2.76%，收11984.52點；費城半導體指數狂漲146.411點或5.01%，收3066.499點。