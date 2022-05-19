每個人對待感情的態度不一，有些人只是希望身旁有人陪伴，並沒有長遠的打算，但也有些人比較慢熟，不輕易付出真心，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座從不玩弄感情，一旦愛上就會掏心掏肺，並且專情的寵愛對方。

▍Top 4：金牛座

金牛座不善於表達情感，對愛情比較被動，但是一旦愛上一個人就會掏心掏肺的去愛，畢竟金牛座對愛情十分執著，雖然有時會感到自卑，但即便是一直處於暗戀狀態，金牛座一樣很專情，絕對不會輕易背叛心上人。

▍Top 3：天秤座

天秤座無論對於生活或是感情，都有一種天生的自卑感，有時候明明就很喜歡一個人，但始終提不起勇氣向對方示愛。儘管天秤座對感情很沒自信，但對愛情卻十分專一，一旦愛上就會掏心掏肺的去愛，寧願自己受苦也不願對方受委屈。

▍Top 2：天蠍座

天蠍座對感情很執著，一旦愛上一個人就會無法自拔，不過若是另一半辜負自己，天蠍的忍耐額度用罄後，就會徹底大爆發。反之，若是對方時不時給天蠍座一點甜頭，或是對於天蠍座有求必應，天蠍就會死心塌地的愛著對方，直到天荒地老。

▍Top 1：摩羯座

摩羯座對待任何事情都相當認真嚴肅，感情同樣如此，他們不是會輕易付出真心的人，一旦真的認定了對方，就會用情至深，無條件的寵愛著對方，也會將照顧另一半視為自己的責任，一輩子不離不棄，是非常長情的星座。