俗話說一樣米養百樣人，有些人相處起來，總是帶給人一種如沐春風般的溫暖，讓人忍不住想親近；但也有些人冷若冰霜，總是拒人於千里之外。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，雖然外表冷漠高傲，但其實內心十分溫暖。

▍摩羯座

摩羯座似乎天生長著一副生人勿近的冷漠臉孔，平時相處起來也是寡言少語，所以朋友並不多。但其實摩羯座並不像表面看起來那樣冷淡，個性獨立的他們，習慣了孤家寡人的生活，一旦深交之後就會發現他們暖心的一面，只要遇到困難，摩羯座就會及時伸出援手，給予最溫暖的幫助，而非只是掛在嘴上說些好聽話。

▍獅子座

獅子座總是一副高傲、冷淡的模樣，讓人感覺難以親近，甚至有點目中無人，但其實與他們深交之後就會發現，獅子座不如外表那樣高高在上，他們內心十分善良，也有強大的保護欲，一旦看到不公平的事情，就會跳出來替人伸張正義。

▍天蠍座

天蠍座的冷淡跟獅子座有點不同，天蠍座散發著陰鬱、腹黑的氣質，總讓人敬而遠之，加上生性多疑，天蠍座的防備心較強，喜歡自帶距離感。但其實與他們深交之後就會發現，天蠍座與友人相處時，態度極為友善、溫和，也懂得照顧朋友的感受，遇到爭執也會挺身幫忙調停，是相當值得交往的對象。