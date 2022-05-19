與人相處時難免會遇到不那麼好相處的人，跟這些人相處需要特別注意自己的一言一行，免得一不小心就會招來白眼，以下就為大家介紹「地雷超多」的3星座，此3星座的規則多到不行，讓身邊的親友深怕一個不小心說錯話、做錯事，就踩到他們的底線，讓他們瞬間變臉，且他們甚至不管在什麼場合都能隨時發飆。

★處女座

處女座的大家對自己相當的嚴格，且他們的規則也會自然的套用在他人身上，不過處女座們都會先把自己的底線告訴大家，若是身邊的人還是不遵守規則，不小心踩到了處女座的地雷，那麼他們絕對會當場爆炸，讓大家感受到處女座脾氣大的威力。

★巨蟹座

巨蟹座的地雷隨著胡思亂想而改變。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座的大家若是要變臉絕對是一秒鐘的事，他們無法一個人生悶氣、不開心，且他們一定會臭臉到讓對方知道自己錯了，而由於巨蟹座非常的會胡思亂想，因此他們的地雷可能會隨著思緒而改變，讓大家捉摸不透，所以大家千萬要小心別踩到巨蟹座的地雷，就算不小心侵犯到他們的底線，也要及時解開誤會。

★金牛座

金牛座會把踩到地雷的人記在黑名單。(圖/翻攝自觸mii)

若是大家踩到了金牛座的地雷，那麼可就要小心了，因為金牛座就算發火也不會表現在臉上，而是會獨自生悶氣，雖然金牛座在一開始會什麼都不說，不過當怒氣一過便會開始訴苦，覺得大家都不關心他，而若是大家不小心踩到金牛座的底線，那麼他們很有可能會把你記在黑名單，從此和你保持距離。

每個人都有屬於自己的底線，大家在交友社交時千萬要多加注意，即便是多年的好友也不要踩對方的地雷，相信只要秉持著相互尊重，就一定能擁有和諧的相處氛圍。