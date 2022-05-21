今(21)日是24節氣的小滿，也是進入夏天的第2個節氣。雖然今年的五月份創下近70年來最涼爽的紀錄，但潮濕與忽冷忽熱交替，在疫情期間更易讓人生病。中醫師認為，不只環境潮濕會發霉而讓人不舒服，體內濕氣重的人，更藏著多重健康隱憂。想要從體內除濕，重整身體機能，可以從簡單生活改善與飲食選擇做起。

●這些症狀 可能都是體內「濕透了」害的

許多身體的問題，多半與體內潛藏著濕熱有關。中醫認為，換季時若讓濕邪凝聚於體內，可能讓鼻炎、氣喘、風濕性關節炎、皮膚病等過敏疾病順勢發作，也增加染疫或輕症轉中重症的風險。澄品中醫整理出身體濕氣恐引發的對應症狀：

●濕氣重 促進自體排濕啟動 這樣做

除了不適症狀之外，當濕熱阻礙氣機，也令人容易感到疲倦、易喘，甚至呼吸不暢。小滿時節應盡量保持室內環境空氣流通，否則不但衣物、室內容易發霉，人體也因少流汗，連帶阻礙代謝廢物排除，讓體內跟著「發霉」。營養師夏子雯指出，這些袪濕食物可以適量食用：

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

除此之外，此時生活作息上該順應「小滿」的涵意，維持情緒不要起伏過大，飲食、運動也不要走極端。尤其若天氣開始燥熱，更容易使情緒煩躁，有心血管疾病及年長者，更應避免大喜大怒，以免血壓飆升。維持適度運動習慣，不但可以平穩情緒、降低焦慮，也能靠流汗排濕，一舉兩得。