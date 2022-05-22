蔡英文總統上任滿6周年，外界質疑說好防疫優先，視察地方疫情卻不到雙北。蔡英文總統今天表示，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，互相補位把防疫工作做得更好。

蔡英文指出，她相信不論中央或地方的行政團隊，都在為防疫打拚。這個周四 ，對於兒童醫療的部分，她打電話給台大的吳明賢院長，希望在兒童醫療的部分，能夠擴大量能。

同時她也打給新北市醫師公會的羅浚晅醫師，一方面感謝新北基層的醫療人員，能夠投入醫療的工作，也再次拜託羅醫師，在新北市基層醫師的部分再協調一些力量，來投入居家照護、遠距問診、第一線篩檢站服務的工作。

蔡英文也在臉書分享前副總統陳建仁拍攝的防疫宣傳影片，她說， 大仁哥是公衛專家、中研院院士。隨著本土確診數增加，我們特別邀請陳前副總統再次拍攝五支「大仁哥親解2.0」短片。包括正確與病毒共存、 該如何就診服藥、解封前的準備、孩子染疫怎麼辦、 台灣防疫成績。

蔡英文表示，陳前副總統透過專業的分析，來解釋這波Omicron疫情的狀況，請大家盡快打滿三劑疫苗，積極配合指揮中心，「我們要一起落實防疫，發揮互相合作、彼此包容的精神，不久的將來，我們就能恢復正常生活」。