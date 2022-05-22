民進黨今（22）日舉行黨職人員改選，現任新北市黨部主委何博文追求連任，他受訪時對退選的余天表達感謝，並弭平外界的傳言，他認為選舉過程中難免有粉擾，但這些流言不是最重要的，隨後他話鋒一轉，反嗆新北市長侯友宜，批評他只會包裝，遇到事情就砲轟中央推卸責任，並替總統蔡英文緩頰，認為總統對疫情的關心是全面性、全國性的。

對於選前外界傳言，湧言會找正國會合作，甚至王定宇「細膩操盤創造戲劇性逆轉」一席話，一度引起蘇系、新系不滿，更有人揚言要投廢票或將票投給已退選但仍印在選票上的余天；對此，何博文表示，過程當中難免有些紛擾、留言，但這些都不是最重要的，民進黨當前要更加凝聚，強化監督力，讓年底議會席次過半，再現綠色榮光。

何博文表示，非常感謝余天退選提攜後進，他對民進黨的無私奉獻，相信大家都看得很清楚，何博文也說，在余天的指導下，過去2年自己有做出成績，若未來順利連任，會讓黨務更加精進。

不過對於新北市長侯友宜頻頻因法傳系統槓上中央，還央求蔡英文總統到新北看一看，何博文則是反嗆侯友宜，新北市在全台面臨疫情最嚴峻的時刻，卻華而不實只會包裝，遇到事情只會推卸責任、砲轟中央，他也替總統緩頰，認為總統對於疫情的關心是全國姓、全面性的，且台灣的防疫成就數一數二，全世界都給予肯定，在疫情逐漸要平息的最後關鍵期，希望大家都能心平氣和，全力支持指揮中心及第一線的醫護、防疫人員。

不過對於被批評「過疫情而不入」，蔡英文總統本人則是沒有回應，僅表示由總統府發言人張惇涵發言。張惇涵受訪時則是表示，總統非常關心全國的防疫工作，也親自的協助，中央地方互相協助、互相補位，做好防疫工作，這是總統的期待及努力的方向。

張惇涵舉例，總統上周四就已致電台大醫院院長吳明賢，希望就兒童醫療部分能夠擴大量能，同日也致電新北市醫師公會，除表達新北基層的醫療人員外，也希望新北市能夠再多協調一些基層醫師，投入居家照護、遠距問診及第一線篩檢站的工作，而且總統過去就曾致電侯市長，關心地方上的防疫工作，張惇涵強調，當前防疫工作的第一要務是增加民眾的便利性、減少大型醫療場所的負擔，把資源集中在中重症及高風險族群。