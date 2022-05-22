蔡英文總統執政今年滿6年，根據一項4.7萬人參與的網路投票顯示，87％不滿意蔡政府表現，另外還有47％的民眾認為衛福部做得最不好！網友評論「可以提早換人嗎？真的是受夠了！」

根據Yahoo新聞截至今（22）早8時，逾4.7萬名民眾參與的投票結果顯示，問道「對於蔡政府表現，你滿不滿意」？回答非常滿意6.7%與還算滿意4.7%，合計僅11.4％；不太滿意8.1%與非常不滿意79.2%，合計則高達87.3％；顯見絕大多數民眾並不滿意蔡政府表現！

續問及「你認為哪個部會做得最不好？」較多民眾認為做得最不好的前3名依序是：衛福部47%、不當黨產處理委員會25.3%與促轉會16.3%。

而網友也湧入該網站留言表示，「蔡EE還活在元宇宙」、「疫苗之亂、快篩試劑之亂、PCR之亂、藥物之亂，防疫走鐘什麼都慢半拍...單日確診數全球第一？死亡人數與日俱增視若無睹？」、「都想吐口水了，還民調」、「再不滿，年底還不是把票給民進黨，大家好自為之」、「全世界怎麼跟得上」、「可以提早換人嗎？真的是受夠了」、「兩個東廠，笑死」、「剛好87趴，不容易」！