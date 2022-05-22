（取自梁為超臉書）

對於本土疫情在指揮中心決定與病毒共存時進入關鍵下半場，桃園市議員梁為超21日在臉書指出，沒想到的是 防疫政策與年底選舉被民進黨牢牢綑綁在一起，防疫關懷包率先成為政治宣傳利器，昨天5月20日是蔡英文總統就職第六年的大日子，蔡總統跑來桃園跟鄭文燦市長合體，視察關懷包的組裝以及發送，並公開給鄭文燦市長一個大大的讚！

梁為超表示，蔡總統的讚到底是大內宣還是真心稱讚令人好奇，桃園市防疫關懷包請領須由「里長或親友持居隔者或確診者健保卡或確診者PCR證明才可代領」，對比臺中市為減輕基層里長行政負擔，立刻調度資源與物流業者合作，哪個政策比較體貼基層和人民、孰優孰劣一眼就看出來。

梁為超強調，如果心懷感恩、好好做事沒有人會有意見，但當臺中市已經改與物流業者合作配送關懷包的同時，桃園市卻還要確診者的親友或里長協助帶領，大大加深里長行政負擔和親友的困擾，如果昨天蔡總統不是大內宣，那也請蔡總統給盧秀燕市長、配合送貨的物流業者、辛苦的第一線防疫人員一個大大的讚。

梁為超呼籲，政府大內宣之前，請先好好的替人民著想，好嗎？