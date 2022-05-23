新冠疫情雖然在今(23)日，確診數不斷下降，但是中重症病患仍不少，有名男子的女友「確診中症」，他目睹女友倒在樓梯間「缺氧暈厥」，口中不斷喊著「好痛」，甚至咳嗽吐出來的痰有血絲，讓他趕緊叫救護車，等待期間，他也解開女友內衣扣，並不斷喚醒女友，保持女友呼吸道暢通，強迫女友呼吸，直到上救護車送往醫院，他回憶整個過程表示「還好有和女友一起被隔離」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示女友「確診中症」，女友確診的當天正好在樓下整理剛買好的食材，搬著時才要回到樓上住處時，發現女友整個人倒在樓梯間「缺氧暈厥」，口中不斷喊著「好痛」，流著眼淚，咳嗽時吐出來的痰有血絲，他趕緊將女友從4樓背到1樓，等待救護車。

男子女友突「缺氧暈厥」，他不僅解開女友內衣扣，還不斷喚醒女友呼吸。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

等待的過程中，他表示女友嚴重到會暈厥「忘記呼吸」，他趕緊解開女友內衣扣，然後，不斷地喚醒女友，暢通呼吸道，強迫女友呼吸，直到上了救護車，後來女友清醒後第一句話，反問他發生什麼事了，女友都不記得過程，直接安慰女友「沒事妳在醫院」。

由於整件事發展的太過突然，忙完之後他表示整個人癱軟，直呼好累，再憶整個事發過程，表示還好有和女友一起被隔離，也認為「突然覺得會一點EMT很有效」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「辛苦你，還好有你在」、「真的會嚇死，早日康復」、「雖確診，但身邊還是要有人陪伴互相照顧蠻重要的」、「儘量不要中招，後遺症很難講」、「病毒還是真的想不能小看 未知的病毒會怎樣沒人知道」、「確診呼吸真的很困難，真的要靠自己想辦法呼吸才能自救」。

另外有網友提出疑問，認為確診中症不是要收在病房氧氣治療，原PO女友怎麼還可以在醫院外脫輪椅自由移動，原PO則回應表示，女友暈厥以後，治療都在醫院門口外面，不得進入急診室，也無病床可用，折騰了一天。