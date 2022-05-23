女星米可白日前確診，現在正在台北家中隔離，米可白稍早則在臉書分享居家隔離的狀況，她透露確診第一天超暈「像是喝了一瓶高粱一樣」，米可白還失聲3天、咳到只能坐著睡覺，甚至她吃蔥油拌麵沒味道，也讓米可白直呼：「天啊！真的要整死我」。

米可白日前在台南拍攝公視時代劇《牛車來去》，不過她上週快篩陽性，米可白緊急搭乘防疫計程車回台北家中隔離，她今（23日）則在臉書分享居家隔離的狀況，米可白表示：「第一天超暈的，像是喝了一瓶高粱一樣」，已隔離4天的她透露，前三天失聲，「每次到了晚上，身體機能開始休息，病毒就開始作怪，我只要一躺著就會咳嗽，這3天都是坐著睡覺」。

米可白也提到，她昨天吃蔥油拌麵卻味覺遲鈍，吃了幾口仍沒味道，另外，還有幾次胸悶、呼吸不順，所幸米可白今天的身體狀況已經好很多，「沒有咳嗽、沒有鼻塞、吃東西也有味道，精神也比前幾天好多了，感覺慢慢康復中」，且米可白昨天終於一覺到天亮，也不用坐著睡覺。

至於有人說確診像感冒，米可白則認為，還要看個人的感受，她回顧居隔4天的狀況，還不禁直呼：「天啊！真的要整死我...」，同時，米可白也有感而發：「不要再說確診只是輕微感冒，也不要小看它的威力...希望所有的確診者能早點康復，也希望沒有染疫的大家...能一切平安。」