本土疫情升溫，防疫保單也成為熱門的話題，男星黃鐙輝就坦言，他一開始對防疫保單沒興趣，不滿岳母替他和妻小買保險，只不過，黃鐙輝才剛罵完，一家就被匡列隔離，結果1個人得到10萬理賠金，讓黃鐙輝嚇到狂跟岳母認錯道歉。

黃鐙輝上節目《小姐不熙娣》分享防疫人生，談到防疫保單時，黃鐙輝坦言，他一開始對防疫保單沒興趣，不過岳母萁媽則替她自己以及黃鐙輝、妻子萁萁、3個小孩買防疫保單，且還是花他的錢，黃鐙輝為此對岳母碎念：「真的不要再亂買，妳靈骨塔也買！」

只不過，黃鐙輝才剛罵完，一家就被匡列隔離，黃鐙輝表示，當時是兒子的同學確診，同班的學生和家長都被匡列隔離1個禮拜，讓黃鐙輝超傻眼，不過他也提到，保險理賠金額是1人得10萬理賠金，全家就賠了60萬，讓黃鐙輝整個嚇到，萁媽還忍不住反嗆黃鐙輝：「怎樣！我就跟你說那個保險有用吧，你一直罵、一直罵，現在是怎樣，你說話啊！」黃鐙輝趕緊狂跟岳母道歉。

黃鐙輝談防疫保單。（圖／取材自MyVideo影音隨看 Youtube）

黃鐙輝談防疫保單。（圖／取材自MyVideo影音隨看 Youtube）

黃鐙輝也進一步提到，理賠金等於他在隔離期間被取消的通告、工作全都補回來，也因此就算黃鐙輝被岳母罵，也完全不敢回嘴，不過黃鐙輝也感性提到，他在隔離期間難得和家人無時無刻團聚在一起，也讓他直呼：「一家人聚在一起的感覺其實很不錯」。