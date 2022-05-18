金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，隨著確診人數遽增、出險理賠潮湧現，2022年截至16日理賠金額達18.03億元、周增7.21億元，平均一天理賠達1.03億元，且累計理賠金額已達保費收入的19.16億元的94.11％，恐淪入全賠光還得倒貼的「慘賠」下場。

金管會統計，防疫保單今年截至5月16日合計承保件數250.71萬件，周增9.76萬件或4.05％，保費收入19.16億元，周增6.43億元或3.48％。不過，理賠件數達4.99萬件，周增達2.19萬件或78.59％，理賠金額18.03億元，周增達7.21億元或66.74％。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至5月16日承保件數13.41萬件，周增7.62萬件或6.02％，保費收入5.32億元，周增0.3億元或6.04％。理賠件數4023件，增1310件或48.29％，理賠金額1.4億元，周增0.44億元或46.89％，同樣湧現出險理賠潮。