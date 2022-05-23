加拿大籍華人歌手吳亦凡在2021年因涉嫌強姦罪被關進北京朝陽監獄，吳亦凡被捕至今已消失9個月，他的演藝事業遭封殺、形象全毀，不過吳亦凡的官方推特近日則悄悄更新，並曬出藍天白雲照，也引發外界關心，吳亦凡是否已出獄，不過，截至發稿前，吳亦凡官方推特帳號則已被刪除。

吳亦凡去年7月遭大陸網紅都美竹踢爆誘騙未成年少女、劈腿多女，吳亦凡雖多次發聲明反駁仍止不火，最後由北京市公安局朝陽分局證實，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被依法刑事拘留，吳亦凡進監獄已9個月，近況仍是個謎，但他演藝事業遭封殺、形象全毀，微博帳號被刪除、音樂平台也把吳亦凡作品全下架。

不過近日則有網友發現，吳亦凡的官方推特已悄悄更新，不只換下大頭照，還曬出藍天白雲的背景照，也引發網友討論吳亦凡是否已出獄，不過吳亦凡推特更新不到一天，他的帳號就遭刪除，他的動態也全消失，但截圖早已在陸網瘋傳。

網友發現，吳亦凡的官方推特換下大頭照，還曬出藍天白雲的背景照。（圖／取材自微博）

眼尖網友還發現，吳亦凡Youtube頻道也悄悄更新了。（圖／取材自微博）

同時，也有眼尖網友發現，吳亦凡的Youtube頻道還有持續在更新，但有人則認為，應該不是吳亦凡本人操作，而是團隊更新。吳亦凡雖然被捕消失9個月，不過他一舉一動仍備受矚目，至於社群網站是本人更新還是惡作劇，一切仍待吳亦凡或團隊出面說明。