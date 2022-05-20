氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨觀測資料顯示：巴士海峽有對流雲逼近台灣南部，伴隨強降水回波及閃電，屏東有大雷雨。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日南來水氣增多，大氣不穩定，南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部20至30度，中部22至34度，南部22至34度，東部20至32度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(21)日大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。下週日至週四(22至26日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然下週日、一「滯留鋒」結構比較鬆散，仍有激發「對流胞」的機率；其影響範圍相對較小、時間較短，且以午後的機率較高。

吳德榮指出，下週二至週四「滯留鋒」結構比較紮實，發展「對流胞」的機率更為提高，影響範圍亦擴大；應注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，期末27日至29日「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，強降雨的威脅還存在；其他國家(美、加)模式的最新模擬亦顯示，也未脫離多雨的型態，但其間有不小的差異，應繼續觀察。