氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今(19)日北部、中部多雲時晴，氣溫續升、大氣不穩定度略提高，午後山區有局部短暫陣雨；東半部及南部雲量較多、有局部短暫陣雨的機率。各地白天舒適微熟、早晚稍涼，今日各區平地氣溫：北部21至30度，中部21至33度，南部22至33度，東部20至30度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(20日)南來水氣增多，大氣不穩定，中南部地區及北部山區午後有局部陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨的機率。週六(21日)大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，下週日至週三(22至25日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發「對流胞」發展的機率；即使其影響相對範圍較小、時間較短，且以午後發生的機率高於其他時間，仍應注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。

吳德榮提及，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下週四(26日)至週六(28日)「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊；但各國(歐、美、加)模式的最新模擬顯示，其間的差異不小，應繼續觀察。