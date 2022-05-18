梅雨周末報到！氣象專家吳德榮表示，今明兩天雨勢趨緩、氣溫回升，周五以後水氣多，大氣不穩定，有午後雷陣雨，周六到下周二連4天受梅雨滯留鋒影響，全台有雨，特別是午後，注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周五（20日）水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。周六至下周二（21至24日）滯留鋒又再度調整回台灣附近徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發對流胞發展的機率，以午後高於其他時間；即使其影響範圍較小、持續時間較短，仍應注意其所伴隨的劇烈天氣，包括雷擊、強風、瞬間強降雨等。無明顯冷空氣，期間遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。

吳德榮表示，最新各國(歐、美、加)模式顯示，下周三（25日）之後的模擬仍皆為多雨的型態，但分歧大，需繼續觀察。

至於近日天氣，吳德榮表示，今（18日）台灣上空雲層消散，各地大都晴時多雲，南部山區及東半部有局部短暫雨的機率。各地氣溫回升，北舒適南微熟、早晚涼。北部氣溫18至27度，中部17至29度，南部18至30度，東部18至28度。明(19)日各地多雲時晴，氣溫續升、大氣不穩定度略提高，午後北部山區及中南部有局部陣雨，東半部亦有局部短暫雨的機率。