今天雨勢逐漸趨緩、溫度回升，中央氣象局表示，明（18日）水氣再減少，東北季風亦減弱，各地白天高溫會再上升，不過好天氣只持續到周四（19日）。周五（20日）起南方雲系北移，全台再度迎來有雨的天氣型態，周末另一波梅雨鋒面抵達，各地降雨機率再增加。

中央氣象局表示，明天東北季風逐漸減弱，但清晨中部以北及東北部地區感受仍涼，低溫預測在18到20度上下，南部、東部及東南部地區則來到21、22度附近；白天起各地高溫會比今天回升2到3度，預估桃園以北及東半部地區約25、26度左右，其他地區則落在27到29度之間，感受上較為溫暖舒適。

降雨方面，明天水氣減少，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有不定時局部陣雨，不過停雨空檔較多；其他地區大致為多雲偶能見陽光的天氣型態，但午後仍需留意山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨。

17日、18日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

類似好天氣只持續到周四，周五起南方雲系北移，水氣增加，環境轉為不穩定，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周六至下周一受另一波梅雨鋒面影響，水氣再增多，西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。下周一晚上水氣稍減少，雨區轉以迎風面北部及東半部地區的短暫陣雨為主，其他地區亦有短暫陣雨但較為局部。