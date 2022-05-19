暖陽天即將轉變，隨著南方水氣移入，明起天氣不穩定，全台午後有陣雨；下周日（22日）至下周三（25日）天氣更糟，滯留鋒重返台灣上空，甚至有激發「對流胞」發展機率，午後雷雨連炸4天，提醒民眾注意。

這波好天氣到今天接近尾聲，午後的短暫陣雨，已預告接下來將有明顯轉變。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北部、中部多雲時晴，東半部及南部雲量稍多，各地白天微熱、入夜稍涼。各地氣溫：北部21至30度、中部21至33度、南部22至33度、東部20至30度。

根據最新模式模擬，明起水氣自南方移入，大氣不穩定，局部地區開始有陣雨或雷雨；周六持續不穩定，近山區午後有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，下周日起滯留鋒回到台灣附近南北徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣豐沛，有激發「對流胞」發展機率，中午過後機率最大；更要注意旺盛對流下的雷擊、強降雨、強陣風等劇烈天氣。

這波鋒面預計停留4天，全台天氣都不穩定。預報甚至看到下周四（26日）滯留鋒還沒走，很可能整周的天氣狀況都不佳，民眾在梅雨季期間，應有心理準備。