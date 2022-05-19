本土劇女神白家綺和小5歲老公吳東諺婚後育有一對兒女，加上和前夫所生的2個女兒，一家五口幸福和樂，不過之前家人陸續染疫，在經過幾天休養後，也都恢復健康，今(19日)她也開心舉辦小小的泳池趴慶祝，好身材意外成為焦點。

之前白家綺媽媽先確診，因為一對兒女小抖宅、朵拉都是媽媽幫忙照顧，隔天也陸續出現發燒症狀，最後換她和老公吳東諺雙雙確診，所幸全家都是輕症，她也要大家不用擔心，而在幾天的休養後，全家人也都恢復健康，她也在自家陽台開了一個小小的泳池趴慶祝，直呼「我們現在跟新的一樣，大人小孩都已滿血復活」。

而照片中一家人都在充氣式的泳池裡戲水，白家綺穿上白色短上衣搭短褲，中空辣秀纖細蠻腰，川字腹肌更是明顯，渾圓胸型一覽無遺，好身材一點都不像4寶媽，讓網友都驚嘆不已。

「恭喜恢復健康」、「身材太好了」、「那個馬甲線」、「太令人羨慕的身材了」、「這身材…….是四個孩子應該有的嗎」、「媽媽太美了吧」、「幸福一家人」。