中國美國商會17日發布白皮書，內容稱，美中「脫鉤」的代價將是巨大的，不會有贏家，商會堅決反對中美徹底脫鉤。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（18日）回應，中美經貿關係的本質是互利共贏，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為築牆脫鉤，違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

據香港《南華早報》報導，中國美國商會在白皮書中表示，美中「脫鉤」的代價將是巨大的，不會有贏家。該商會呼籲兩國都應該以解決具體問題為基礎，致力於制訂商業和政治接觸的「真正」計畫，避免圍繞以價值觀為基礎的分歧公開發出煽動性、毫無益處的言論。白皮書稱，商會堅決反對中美徹底脫鉤，支持擴大對華關稅豁免，不要將疫情和防疫政策等問題政治化。

對此，汪文斌表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為築牆脫鉤，違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

汪文斌稱，中國美國商會發布的白皮書指出，美國企業堅決反對美中關係徹底脫鉤，認為脫鉤將使兩國在外資方面蒙受巨大損失，沒有人能在這場博弈中成為贏家。「希望美方認真傾聽美國企業發出的理性務實聲音，本著相互尊重、和平共處，合作共贏的精神，與中方相向而行，推動中美關係早日回到健康穩定發展的正確軌道」。白皮書也指出，大陸是全球最大、增長最快的市場之一，是美國產品和服務的重要出口市場。大陸市場擁有強大的研發和創新生態系統，是許多美國龍頭企業重要的收入來源地，大陸還是大量產品和部件的關鍵貨源地和供應商，以其相對較低的成本和更大的生產規模，使美國消費者獲益。超過三分之二的受訪企業表示，大陸是其全球前三大投資市場。

汪文斌強調，白皮書也提出了一些意見和建議，中方對此將認真加以研究，展望未來，大陸經濟韌性強，潛力足，長期向好的基本面不會改變，將繼續深化改革，擴大開放，打造市場化、法治化、國際化營商環境，為包括美國企業在內的世界各國企業到大陸投資興業提供更多的機遇。