23歲日本女星橋本環奈擁有精緻臉蛋與甜美笑容，曾以福岡在地偶像女團「Rev. from DVL」的身份出道，2013年在當地進行現場表演時，被粉絲拍到一張宛如天使下凡的照片而爆紅，她也因此獲得「千年一遇美少女」的封號，演藝之路就此大開；但橋本環奈今(17日)卻驚傳新冠確診訊息，並出現喉嚨不適等症狀，她所主演的舞台劇《神隱少女》也緊急喊卡，橋本環奈本人也在IG及推特發文對粉絲表達抱歉之意。

舞台劇《神隱少女》因為有工作人員確診，橋本環奈在接受PCR檢測後，今(17日)出現陽性反應宣告確診，所幸只是輕症，但仍有發燒、頭痛和喉嚨痛發不太出聲音等症狀。橋本環奈確診使得17~19日的演出暫停，她因此在IG及推特發文表示，從3月2日開演至今一直都很順利，但因為染疫，不得不暫停演出；橋本環奈說「對於期待很久的大家感到很抱歉」，並承諾：「為了早一點回到大家面前，會努力療養」。

原本橋本環奈表定於17日在九州福岡演劇專用劇場「博多座」進行《神隱少女》舞台劇的表演，不過如今因為出現確診者，因此取消17日午場、晚場以及18日午場、19日午場的表演。《神隱少女》舞台劇是東寶（東京寶塚）創立90週年紀念活動之一，由橋本環奈、上白石萌音共同飾演女主角「千尋」，經典劇目與強勁卡司都相當受到歡迎。《神隱少女》7月3、4日在名古屋愛知會場的演出將開放線上售票直播。

舞台劇《神隱少女》公演後佳評如潮，看過的觀眾直呼：「根本是把動畫真實化，好像經歷一場奇幻的夢境」，不僅門票搶光光，最貴的S席為1萬4,500日元（約新台幣3,333元），黃牛票即便翻漲7倍，搶購者還是大有人在。《神隱少女》於2001年在日本上映後，總票房累計逾300億日元（約新台幣69億元），並獲柏林影展最佳影片金熊獎肯定；今年2月起的真人舞台劇則在東京、大阪、福岡、北海道等地巡迴演出。