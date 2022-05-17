民眾抱怨家人收到確診通知，全家配合居家隔離作業，但隔離結束，醫院打電話竟告知「人並沒有確診」。（摘自《爆料公社二社》／盧金足台中傳真）

台中市一名邱姓民眾在臉書社團《爆料公社二社》發文表示，家人6日去一家醫院檢測PCR，傍晚家人收到確診通知，全家按照隔離及中央流行疫情指揮中心步驟，但16日晚上接到該醫院打電話告知「人並沒有確診」，抱怨他們全家這樣隔離，沒上班這些損失能跟誰討？衛生局表示，如果是醫院端錯誤，衛生局將追究醫院責任，投訴人的權益不會受影響。

烏龍確診？民眾在網路社團發文抱怨，同住家人6日到南屯區一家醫院採檢PCR，被院方通知為確診，獲悉家人確診消息後，其他家人也收到居家隔離通知書，居家照護期間，確診的家人還曾透過視訊問診拿藥。

投訴民眾表示，16日到解隔離時，卻接到醫院通知「家人未確診」，傻眼的是全家人一起居隔，抱怨他們全家這樣隔離，沒有去上班這些損失是要向誰討？記者連繫該醫院是否為確診錯誤，但截至發稿時醫院仍未對此做回應。

衛生局長曾梓展今日下午在防疫記者會對媒體提問，是否有此亂象時表示，經查證該醫院從其法定傳染病上傳系統資料顯示，該名民眾PCR檢測為陽性確診，但其健保的APP卻顯示為陰性，現正調查中，查證如有失誤將進一步究責，若是醫院端有錯誤，會追究醫院責任。

曾梓展強調，對於確診者的權益部分，包括 請領保險與請假事宜法律上會給予保障，不會受到影響。