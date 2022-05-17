本土疫情持續升溫，每日確診新增破6萬名，全家人接連確診的情況時有耳聞。近期有一家四口爸爸和小孩接連染疫，媽媽一人扛起照顧工作，住家分室隔離不易，難避免共用衛浴，媽媽卻能堅持10天維持快篩陰性。醫師認為，關鍵可能在於日常營養補充和規律運動習慣，造就良好保護力。

台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達指出，感染Omicron以輕症居多，雖傳染力強，但只要先做好防備，就不須太恐慌；輕症常見症狀以發燒、喉嚨痛為主，除了預備退燒、止痛藥外，臨床經驗發現，許多病患可能因喉嚨痛而影響進食意願，導致營養不均、保護力下降，進而拖延病程，因此建議準備喉嚨噴劑或具藥效的喉錠。

國外研究發現，新冠肺炎感染急性期時，體內維生素C會下降，併發敗血症時更會大量減少，治療時需補充一般人20到30倍用量，幫助穩定病況。陳宥達說明，維生素C可以抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病，建議日常可以多挑選維生素C含量高的芭樂、奇異果、柑橘類水果，補充所需的營養素。

無論希望避免染疫，或是輕症早日康復，提升自身保護力非常重要。陳宥達說，除了維生素C外，其它如維生素A、D、E和鋅等關鍵營養素也須留意補充，「雖然沒有直接研究指出鋅可以預防或治療新冠肺炎，但鋅對於免疫細胞發展很重要，若缺乏可能會導致免疫力降低，增加感染（尤其是肺炎）的風險。」他也引述研究指出，兒童上呼吸道感染時，若補充足量鋅可以縮短病程、減少病毒數。

陳宥達建議，當家中有人確診，同住者除了戴口罩、勤洗手外，應留意多消毒門把，每日以1：99稀釋家用漂白水（以10毫升漂白水混合在1公升清水），擦拭桌面、地面，尤其無法獨立一室隔離時，廁浴清消需要更留意。