【愛傳媒馬滌凡旅美隨筆】從加州回來的飛機上，看了一部動物的電影，豹媽媽生下了三隻小寶寶，可愛得不得了。她不斷地用舌頭舔著這些小傢伙們，而這些頑皮的小花豹們，也不斷的在媽媽的臉上、背上跳上滾下的，兩個可愛的小絨爪子抓來抓去，看了可真有點令人擔心。

我一直在想，要是我的話，早就吼起來了。沒想到花豹媽媽居然完全無動於衷，還任由這些小鬼們胡作非為，真正的讓我看到什麼叫做「虎毒不食子」的畫面。

好友薛正璇說的很對，天下沒有不偉大的媽媽。母親節，使我回憶起幾位了不起的母親。

1997年，張純如女士帶著無比的勇氣，出版了當時唯一的一本、講述日軍侵華暴行的英文歷史著作《被遺忘的二戰暴行——南京大屠殺》，內容詳述了日軍侵華 持續6-7 週，屠殺近30萬手無寸鐵老百姓的暴行。當時這本書更登上了《紐約時報》的暢銷書排行榜！

2004年的11月9日，在女兒失蹤了一整天之後，媽媽張盈盈得到了讓她傷心欲絕的消息，女兒在離家不遠的車上，開槍自殺了。

36歲的張純如，丟下了年邁的父母，離開了當時只有兩歲、她唯一的兒子Christopher。

她留給爸媽永遠的創痛、以及永恆的回憶。

傷心欲絕的媽媽張盈盈，決定寫一本有關於女兒的傳記、這是她當時唯一、也是最後的心願。

含著淚水、這位堅毅的母親，把女兒不幸的離去，化作了對女兒思念的力量，更化成了艱辛的挑戰。

她開始著手整理純如的衣物、電郵、手稿、書信和各式資料。

她決定獨自面對這艱辛無比的挑戰，完成自己最後的心願——一個為自己心愛的女兒寫一本專書的心願。

其間，他們穿越美國飛到波士頓來了兩次，一次是因為電影《南京》的試映典禮。

紐約的獨立製片人Leon先生，在那裡為電影做了首映！

里昂先生回憶，在中南美的郵輪上，他有一天偶然在圖書館的角落，看到了這一份有關於張純如書寫這本書的故事。

望著眼前的照片，「她那一雙靈巧又智慧的大眼睛，盯著我看、彷佛要告訴我：別走遠，這裡還有許多的故事，要等你來發掘」 里昂先生慢慢地回憶著：

「我情不自禁地拿起了那一份報紙，開始閱讀。身為一個受過高等教育的美國電影獨立製片人，我非常驚訝自己飽讀歷史，卻對二戰期間這讓一段慘絕人寰的史料毫無所知。」

里昂先生繼續回憶：

下船之後他直奔紐約的書店，買到了這一本令他震驚的書。感動之餘，他當下決定斥資購買版權 並將其拍成電影，公諸於世。

一年之後、他專程飛到波士頓。在此，他為我們做了電影正式推出之前的首塲預演。當晚，John Hancock可容納一千多人的大禮堂，座無虛席！

這部電影在波士頓預演之後，兩星期才正式在電影院上映。

第二次，張盈盈和張紹進夫婦又專程飛到波士頓。這次，是為了探訪哈佛大學的一位研究教授。即使純如已去逝這麼多年，盈盈仍想要了解為什麼女兒吃了醫生開的抗憂鬱症處方Abilify之後的第九天，會引發第一次自殺的傾向？

由於對吃藥的不適應，此時的張純如在醫生的協助之下，開始換了另一種抗抑鬱的處方藥Celexia, 而這種藥的副作用更多，不但會改變一個人的性格，甚至於會使患者有更焦慮及自殺的傾向。

其實，有關這些副作用的答案，在不同的地方，都是被廣泛的報導。可惜，都沒有引起一般人的注意。

2004 年的11月9日，終於造成了無可挽回的悲劇。這位年輕、勇敢的女權鬥士、歷史文學作家張純如，她的生命時間，永遠定格在那一天！

這位偉大的媽媽，2013年——在女兒去世後的七年，把對女兒所有的思念化為力量，終於獨立完成了一本長達15 萬字、400多頁的傳記！

位於聖荷西的Iris chang 張純如紀念公園，也在2019年的11月8日正式完工開放。

2004年起，這位偉大的母親、現年82 歲高齡的張盈盈，她的每一天都在為女兒而活。

雖然張純如早已離我們遠去，但是她留給大家的精神遺產，在媽媽的努力之下，仍然會永遠、永遠的活在每一個人的心中。

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