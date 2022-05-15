女星許鈞鈞演過《金家好媳婦》、《炮仔聲》等多部本土劇，近期則在八點檔《一家團圓》飾演奇葩小三，除了外型火辣，行事作風也十分嗆辣，時常和正宮黃瑄針鋒相對；媽媽近日竟警告她「出門要小心」，怕她被入戲太深的觀眾打，讓她哭笑不得，趣味日常也惹笑一眾網友。

許鈞鈞近期在《一家團圓》演出電影巨星「莫妮卡」，同時也是余秉諺的小三；而在最新劇情中，許鈞鈞演的「莫妮卡」狂使壞，竟害正宮黃瑄的愛兒落水，讓許多網友拳頭超硬。許鈞鈞今(15日)在臉書PO文透露，出門吃飯的路上接到媽媽電話，劈頭就警告她：「妳現在出門要小心喔」，許鈞鈞還以為是因為最近疫情嚴重，媽媽關心她的身體，立刻安慰她說：「放心啦！我好像有抗體」，要媽媽寬心少擔憂。

許鈞鈞演活小三在劇中各種過份使壞，連媽媽都擔心起她的安全。（圖／取自許鈞鈞臉書）

沒想到媽媽突然語出驚人：「不是啦！我怕妳現在出門會被打！」還沒反應過來的許鈞鈞愣住：「蛤？為什麼（我還在想媽媽是不是像我喜歡看刑事案件舒壓）」，媽媽繼續嘮叨：「因為妳戲裡這麼壞」，她這才意識到媽媽說的「要小心」，是指《團圓》中「莫妮卡」使壞無極限，擔心女兒因此被入戲太深的觀眾打，讓許鈞鈞瞬間笑到飆淚。

趣味日常貼文一出，一眾網友被媽媽這番話話逗到笑噴：「放心，你是個很會演的演員，針對的是戲劇裡面的莫妮卡，不是針對演員」、「妳演的越壞，我越喜歡」、「不愧是媽媽，説對了」、「演得太好了很容易入戲」、「媽媽也太可愛了吧！」、「莫尼卡太壞了，真的會擔心」、「真的很壞，這代表你演技好」、「我也好想打你，你的眼神真的很壞！」、「媽媽是最忠實的觀眾」、「妳那麼美沒人敢打妳」。