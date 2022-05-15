鄭宜農推出台語專輯《水逆MercuryRetrograde》。（火氣音樂提供）

鄭宜農推出台語專輯《水逆MercuryRetrograde》，特別企劃《信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde》上映，除了呈現專輯製作過程，更紀錄連鄭宜農自己看了都直呼害羞的赤裸紀實，甚至挖出她超過10年前的舞台畫面，帶領觀眾看著鄭宜農一路從「胚胎」進化成大人的過程，影片尾聲， 她也宣布將在8月6日於台北流行音樂中心舉辦《新世紀的女兒》演唱會。

影像中揭露鄭宜農是個「原廠設定」很不會說話的人，以前同事對她的印象，就像是個「角落生物」，常靜靜的在角落聽音樂，不太說話、看似跩跩的難相處，事後才發現原來只是怕生；以前的她甚至連要講一件事，都得在腦中想個2、3天才鼓起勇氣說出口。回想剛開始站上舞台表演，鄭宜農坦言常不知道自己在講什麼，身邊的同事更會在台下狂捏冷汗，希望她不要再講了，對照現在像是個從「胚胎」進化成大人，鄭宜農說：「近幾年各方面的能力都有再增長，現在每一次出擊心裡都有很完整的想像，更清楚怎麼說想說的話，把表演做成想讓大家看到的樣子，所以應該算是更有自信了。」

影像也紀錄了她在配唱〈新世紀的女兒〉時卡關的狀況，當時因為怎麼樣都唱不到標準，她一度悲從中來掉了幾滴眼淚，嚇壞了在場的同事們，後來她彷彿開啟開關，越唱越開，甚至還會把簾子拉上獨自在錄音間「耍狠」，完美表現最終順利完成了她生涯中的第一張台語專輯。《新世紀的女兒》台北演唱會詳細售票時間、資訊，請鎖定「鄭宜農」及「火氣音樂」官方網站／社群。