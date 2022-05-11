1名父親因為女兒23歲未婚懷孕，在網路上開出「每月20萬零用錢」想入贅男子，並為出生嬰兒另找父親；律師呂秋遠認為「入贅」在法律上已無實質意義，因民法已無強制孩子須從父、從母姓，此外男子若非「生父」，也不可能在法律上成為孩子父親，呂強調不要有「要有爸爸，孩子才幸福、家庭才完整」的迷思。

臉書「爆料公社」日前有網友分享1張貼文截圖，1名男子稱他的女兒23歲未婚懷孕，男方不想負責而失蹤，男子因此想為女兒找人「入贅」，會給出每個月20萬零用錢，條件只要對女兒、孩子好就行，貼文下方還有女網友留言「讓我老公去可以嗎？我也可以去伺候月子」。

1名父親因為女兒23歲未婚懷孕，在網路上開出「每月20萬零用錢」想入贅男子，並為出生嬰兒找父親，不過律師呂秋遠認為在法律上行不通。（翻攝自臉書「爆料公社」）

律師呂秋遠認為，過去入贅是指「先生住娘家、冠妻姓、孩子跟媽媽姓」，如今民法已無規定孩子須從父姓，也少有人會冠姓，因此入贅根本不具法律意義；此外若有男子願意當孩子父親，法律上也行不通，因為成為父親有2方式「準正」和「認領」，準正是指生父與生下孩子的生母結婚，而認領是生父不跟生母結婚，法律上成為孩子父親，2者都必須是「生父」身分。

呂秋遠說，若女子堅持要「非生父」男子成為孩子父親，恐會觸犯「使公務員登載不實」的偽造文書罪，呂秋遠認為如今單親家庭沒有不好，恐怖惡行的父親也可能造成家庭不美滿，強調「不要把孩子的權益與法律規定當作兒戲啦」；其他網友留言「都出得起20萬，幹嘛要再找一個男人，無經濟壓力單親養小孩不是很輕鬆」、「真心不懂，家裡有錢還需要男人幹什麼」、「20萬可能可以請保母司機家教廚師4個人來家裡伺候母子很夠了」。