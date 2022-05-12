市售洗衣機功能越來越強大，有時候反而弄巧成拙，有一名媽媽在好市多購入洗衣機後，嘗試使用「除皺」功能，沒想到女兒上學要穿的百褶裙竟然被完全洗平了，讓她上網求救該怎麼挽救，引起上萬網友熱議，還笑說「這洗衣機可以買」。

一名媽媽日前在臉書社團「爆廢公社」發文求救，因為在好市多購入一台具有防皺功能的洗衣機，沒想到才洗了一次衣物，女兒制服的百褶裙居然變成「一片裙」，只能上網詢問「有救嗎？在線等」。

貼文引起上萬網友按讚，紛紛留言笑說，「百褶裙都能除皺！厲害了我的天」、「這功能前所未見，我該添購一台了」、「這洗衣機也太厲害」、「請問人進去洗完也可以除皺紋嗎」、「這台洗衣機要大賣了」、「這台超強，好好笑」、「好強大的開箱文」、「最強代言，笑死」。

媽媽讓女兒試穿「一片裙」，母女倆都覺得很好看。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

原PO也補充，原本女兒說要再多買一套制服跟運動服，但學校老師通知可以穿這一條「類百褶」繼續上課，「剛剛早上試穿了，女兒說很好看，我也覺得很好看，我們要出發上學了」。