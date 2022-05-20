近期陷入連敗的中信兄弟，20日在先發投手吳哲源7局無失分好投帶領，以10比1擊敗統一獅，中止3連敗也斬斷獅隊3連勝，吳哲源拿下個人2連勝。

吳哲源上周在台南頂替賽前快篩陽性的呂彥青先發，他臨危受命繳出6.2局失2分好投，也拿下生涯首場先發勝，其中他從二軍投手教練王建民身上學到的沉球，讓獅隊打者吃盡苦頭。

今天吳哲源再度先發，用104球主投7局，投出2次三振、1保送，僅被敲4支安打、無失分，用球數、局數都改寫個人單場新高，拿下本季第2勝且是2連勝狀態。

除了投手有好表現，兄弟打線也火力全開，全場共敲出14支安打換回10分，其中許基宏2分炮、高宇杰跑出生涯首支場內全壘打，王威晨、江坤宇都是單場3安「猛打賞」演出。

而獅隊古林睿煬日前因腸胃不適延到昨天先發，但他表現並不理想，僅投4.2局用83球，投出5次三振、2保送，被敲6支安打包含1轟，失掉4分中僅1責失，吞下本季第2敗。