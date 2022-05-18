中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。中職會長蔡其昌（中）及祕書長楊清瓏（右3）帶領出席的傳奇球星羅敏卿（左起）、林仲秋、王建民、黃忠義及馮勝賢等人，一同主持明星賽的主視覺啟用儀式。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。出席的傳奇球星全壘打王林仲秋分享了他在經歷過的明星賽中，有一次因沒列先發因此與隊友在休息室暢飲啤酒滿臉通紅，沒想到7局被叫上場代打，還打出滿壘全壘打，自己都不知道是怎麼打的 。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。出席的傳奇球星羅敏卿回憶起2001年明星賽，他在跑壘時，繞過3壘無視跑壘教練的阻止跑回本壘得分，讓當時守備轉傳球的彭政閔嚇了一跳，畢竟體型壯碩的他打了17年職棒只有19次的盜壘紀錄。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。出席的傳奇球星馮勝賢（右）回憶當選手8年間，每次明星賽都因為守備位置跟黃忠義（左）重疊，所以都會動員投票，一定要贏過黃忠義，結果是贏了5次輸了3次。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊，出席的傳奇球星王建民表示，明星賽每個球員就像是一個大家庭，大家都非常團結也很熱絡，氣氛很好。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。出席的傳奇球星全壘打王林仲秋（左）身高不到170公分與站在一旁身高超過190公分的後輩王建民（右），一個天龍一個地虎。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。5支職棒球團的啦啦隊代表共襄盛舉，向球迷宣告比賽的相關細節。（鄭任南攝）

中華職棒明星賽將在今年7月底於台中洲際棒球場舉辦兩場比賽，由票選出來的中職明星隊對戰中華隊。中職會長蔡其昌（中）及祕書長楊清瓏（右3）帶領出席的傳奇球星羅敏卿（左起）、林仲秋、王建民、黃忠義及馮勝賢等人一同主持儀式。（鄭任南攝）

受疫情影響停辦兩年的中華職棒明星賽，18日宣告將在球迷的呼喚聲中重返球場，將於7月30、31日在台中洲際棒球場舉辦。

今年明星賽由票選出的中華職棒明星隊與中華隊進行兩場對抗賽，中職明星隊將由去年中職總冠軍、中信兄弟總教練林威助率領，中華隊則由原本在3月進行台日交流賽總教練林岳平領軍。

明星賽票選分三個管道進行，球迷總票數占比60％，另由專業人員票選分數占比40％。全壘打大賽參賽資格為2021年聯盟全壘打排行榜前10名選手及2022年截至5月8日位居全壘打排行榜前10名選手，另外並採用全網路票選，總得票數前八名選手入選參加明星賽全壘打大賽。

中職退役球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義、馮勝賢，以及中信兄弟二軍投手教練王建民也出席一起共襄盛舉，回憶過往參加明星賽難忘回憶。

全壘打王林仲秋分享2000年明星賽因為贊助商太熱情因此比賽時沒有先發的選手在休息室就喝起啤酒，5局時臉紅紅的參加全壘打大賽贏得頭銜，沒想到7局被教練叫上場代打，也是臉紅紅的還打出滿壘全壘打；「東哥」黃忠義對2003年明星賽最難忘有史以來最經典的波浪舞，繞球場繞了20幾圈，整個心思都不在比賽上了；羅敏卿回憶起2001年明星賽他出人意外的跑壘，繞過3壘無視跑壘教練的阻止跑回本壘得分，讓當時守備轉傳球的彭政閔嚇了一跳，畢竟他打了17年職棒只有19次的盜壘紀錄；馮勝賢回憶當選手8年間，每次明星賽因為守備位置跟黃忠義重疊，因此每次都會動員投票，一定要贏過黃忠義，結果是贏了5次輸了3次。

中職會長蔡其昌向球迷喊話，別錯過今年的明星賽盛典，蔡其昌比喻疫情侵擾就像棒球賽事一樣，只要團結就能克服困難。