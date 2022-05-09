遊騎兵米勒在雙重賽第二戰揮出全壘打，助隊戰勝洋基。（美聯社）

紐約洋基9日在主場雙重賽迎戰遊騎兵，首戰第9局下托瑞斯（Gleyber Torres）轟出再見全壘打，洋基2比1險勝。遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）賽後對媒體說：「球場太小。這在其他99%球場都會出局的，而且今天的風向也不幫忙。」伍德沃德還形容洋基球場只跟少棒球場差不多。

Gleyby Boom 💪 pic.twitter.com/6eAmbTyTvO — New York Yankees (@Yankees) May 8, 2022

伍德沃德的評論很快引起爭議，媒體嘲笑他是酸葡萄，球迷更是狠酸「看這傢伙的戰績，他也只是少棒等級的總教練而已。」遊騎兵季外砸大錢補強，開季卻只有11勝15敗。洋基總教練布恩（Aaron Boone）則是調侃一下伍德沃德的數學能力：「99%是不可能的，聯盟只有30個球場。」計算起來應該是29/30才對（96.7%）。

托瑞斯表示兩支球隊都在同一個球場啊，他諷刺說：「反正我在少棒球場擊出再見轟也是一樣高興。」托瑞斯那一球飛行了369呎，應該足夠飛出大聯盟26座球場的右外野圍牆。另外，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）先發前6局無失分，但在第7局被遊騎兵卡洪（Kole Calhoun）擊出右外野陽春炮，卡洪那一轟只飛行355呎。

雙重賽第二戰，洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出一發461呎全壘打，洋基官推寫道：「我們猜這一轟應該在30座球場都是全壘打了。」不過遊騎兵逆轉以4比2打贏第二戰，伍德沃德改口稱讚洋基球場「像一座大教堂（老洋基球場的別稱，現在使用的是2009年啟用的新球場）」，澄清他前一場的評論只是玩笑話。