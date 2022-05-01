上午舉行「集集鎮風雨球場試運轉啟用暨籃球邀請賽」活動，南投高中男籃開打、場面熱鬧。（集集鎮公所提供／張妍溱南投傳真）

集集鎮首座風雨球場啟用，中央與地方合作斥資700萬元，打造半戶外球場，太陽能板設計提供球場夜間照明使用。（集集鎮公所提供／張妍溱南投傳真）

南投縣集集鎮民51勞動節喜迎首座風雨球場！中央與地方合作斥資700萬元，打造半戶外球場，上午舉行「集集鎮風雨球場試運轉啟用暨籃球邀請賽」活動，南投高中男籃開打、場面熱鬧，太陽能板設計提供球場夜間照明，地方人士說，籃球運動帶來正能量，齊盼每年舉行賽事越加熱鬧。

集集鎮公所表示，為提供集集鎮民不受天候影響的優質生活及休閒運動環境，集集鎮公所積極爭取教育部體育署補助，投入逾700萬元整建風雨球場，改善工程規劃以提供「安全運動環境」、「增加雨天使用率」為前提，並響應綠能政策，納入太陽光電板共同設計，提供球場夜間照明及鄰近設施相關電力需求。

集集鎮長陳紀衡表示，許多集集鎮民與熱愛打球的年輕人，經常反應，每逢下雨時，露天籃球場無法滿足民眾運動需求，集集應該興建一座可以不受天氣影響，並且有夜間照明設施的籃球場，歷經長時間爭取與規劃，特別感謝教育部體育署的支持，促使球場改善，讓集集雨天多了運動新據點，造福地方鄉親，提升鎮民運動力，並建立一個安全、進步與人性化的運動環境。

集集鎮公所表示，集集鎮室外籃球場經長期日光曝曬與雨淋導致球場鋪面損壞嚴重，每遇雨天極易積水，居民滑倒意外事件頻傳，影響活動安全，新建的風雨球場兼顧綠能發電的環境保護教育目標，提供民眾一個良好的運動環境。