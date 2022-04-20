4月22日「世界地球日」是全球最盛大的環保節日，自1970年發起以來已來到52周年，今年主題是「投資我們的星球Invest in our planet」，呼籲各國與企業落實低碳轉型，共創公平、永續發展的綠色經濟以建構健康的社會與未來。在「世界地球日」的氛圍下，節能概念股今早提慶祝，元晶(6443)、安集(6477)、茂迪(6244)、中美晶(5483)、森崴能源(6806)等同步走揚。

茂迪第一季營收為10.99億元，季減率42%，年減率0.85%，布局下世代N型TOPCon電池模組，預計今年第二、三季量產出貨，加上取得太陽能電站政府公標案約30MW，今年中開始建置，下半年營運優於上半年。

元晶3月營收為6.89億元，年增66%。2月單月稅後淨利816萬元，每股稅後盈餘0.02元，2月因工作天數較少，為第一季月營收最低的一個月，但首季累計營收達20億元，年增76%。

中美晶3月合併營收達66.9億元，月增率9.0%，年增率8.1%。第一季的合併營收為187.7億元，季增率3.8%，年增率近17%，單季與單月營收皆創歷史新高!第一季太陽能業務營收合計23.5億元，年增率87.4%，中美矽晶自2020年第三季起，營收逐季成長，顯見太陽能、半導體及轉投資的多軌並行策略成效豐碩，表現亮眼!

安集第一季營收為7.61億元，季增率達17.8%，年增率295%，獲利表現可望優於去年第四季。安集2月公告取得太陽能電廠新標案，總投資金額達7.74億元，安集指出，去年底太陽能電廠建置容量約達90MW（百萬瓦），2022年預估至少是100MW起跳，至於模組也同步積極擴產，去年太陽能模組產能約200MW，今年將擴充至250MW。

群益投信總經理陳明輝表示，行動愛地球不是一年一次的行動或口號，環保意識的建立以及習慣的養成應融入生活日常，日日都是地球日，持續性的投入更有助於降低環境負擔與資源消耗，各種環保小舉動也能匯聚成一股推動地球永續發展的正向力量。