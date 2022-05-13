立委楊瓊瓔及市議員羅永珍13日前往會勘，爭取在中平路及神清路口設置紅土網球場。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍13日前往會勘，爭取在中平路及神清路口設置紅土網球場。（陳淑娥攝）

台中市神岡區紅土網球場原座落於神岡國小內，因學校改建營養午餐中央廚房後，神岡區面臨沒有球場可使用。立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍13日前往會勘，爭取在中平路及神清路口設置，將辦理用地分割及變更，工程經費約1000萬元，若一切順利，預計明年6月完工。

神岡區體育會理事長宋逢吉及網球委員會主委陳慶陸表示，神岡國小內原有二座紅土網球場，紅土網球場對年紀較長運動者膝蓋較好，但球場因配合學校改建營養午餐中央廚房興建，苦無網球場地可使用，希望儘速覓妥適合場址興建。

楊瓊瓔指出，她和羅永珍議員接獲神岡區體育會及網球委員會反映後，逐和運動局及神岡區公所積極研擬另覓適當場地，包括原神岡游泳池停車場、圳前里光與舞園區公園、國四溪洲橋下空間、圳前仁愛公園旁停車場等場地，但因考量場地太小、或地目變更有問題及天候等因素，經多次評估後，選址在圳堵神清路及中平路的閒置空地，面積約7500平方公尺，闢建2面全新紅土網球場。

工程內容包括環狀步道(整地)、紅土網球場、燈光照明、儲物間、休息區、臨時移動廁所、周邊綠美化及停車空間等，經費大約1000萬元。

運動局主秘賴東宏指出，生管處所屬中平路及神清路口閒置空地已是運動局評估的第五處地點，因網球委員會建議希望闢建2座網球場，且球場要為南北向，今天會勘場地面積約7500平方公尺，符合興建條件；生管處也允諾全力配合，粗估工程經費約1000萬元，最快年底辦理發包，明年6月底前完工。

羅永珍強調，神岡地區的運動空間有限，民眾又有運動健身需求，當然會極力爭取並滿足民眾需求，早日完成神岡網球場地的興建，將要求生管處儘速協助所需用地辦理廢墓，並完成用地分割及地目變更，希望明年興建後的球場能符合需求，使用到高品質的網球場地、設備，滿足市民對於網球的運動使用需求，未來也能增加舉辦比賽的頻率。