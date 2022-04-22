神岡區社口國小及岸裡國小周邊通學步道險象環生，立委楊瓊瓔服務處會勘爭取改善。（陳淑娥攝）

台中市神岡區社口國小及岸裡國小周邊通學步道，常常出現與車爭道情形，立委楊瓊瓔與市議員羅永珍接獲家長反應後會勘，並協助台中市府提出前瞻建設中的「提升道路品質計畫」第2階段，向內政部營建署積極爭取補助，日前已獲核准通過兩校2356萬元，未來改善後將可提供全校師生與社區居民一個優質友善的通行環境。

社口國小校長陳光鑫指出，學校位於神岡區市中心，人口也是最為稠密之處，囿於學校側門的圍牆緊鄰馬路昌平路，缺乏通學步道，孩子進出校園必須走在人車混雜的馬路上，十分危險，不少家長反映，希望改善學童上下學通行環境。

岸裡國小楊朝銘校長說，學校校門緊鄰台10線中山路，車流量很大，因校門腹地狹窄，人行道上又有雜物等阻礙，接送小孩都會造成嚴重塞車，雖有老師、志工協助紓導，每天上、下課尖峰時段，交通混亂急需改善。

建設局總工程師陳建權表示，改善學校通學步道及社區生活環境，建構以人為主的人本環境空間，可說是「都市小針美容」，對學子及民眾日常生活相當重要，社口國小通學步道及人行道改善工程核定計畫總經費1156萬元、中央補助款947.9萬元、地方配合款208.1萬元。

岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程核定計畫總經費1200萬元、中央補助款984萬元、地方配合款216萬元，感謝楊瓊瓔立委讓二校通學步道改善工程計畫能得以順利推動，社口國民小學通學步道及人行道改善工程預估11月前完工，岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程預估明年8月前完工。

教育局副局長葉俊傑強調，社口國小及岸裡國小皆位處神岡區交通要道，更是外地訪客到神岡區最先看到的二所學校，因附近車流繁忙，讓原本學童上學的周邊道路相當危險。市府透過新校園運動，打造舒適安全的步行環境，二校通學步道工程，學校退縮讓出校園土地，建置兼具綠意與安全的通學步道，不只加寬步道，更讓學校與社區產生連結。

市議員羅永珍指出，為學童打造通學步道，可以從小教育及養成學童良好的交通習慣；同時也提醒建設局及學校，配合人行道工程，同時完善周邊的交通工程設施，提升學校周邊交通安全。

楊瓊瓔表示，感謝中央及台中市政府在經費上的大力支持，讓通學步道工程得以能順利推動，無論通學步道的改善或是街廓環境改造工程，均有益市容美觀，不僅能增加視覺景觀，藉由拓寬步道、增設無障礙坡道，提升學童上下學通行的安全，讓每個孩子們都能在安全無虞的環境下學習成長。