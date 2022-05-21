本土疫情持續延燒，不少醫界專家建議要擴大「快篩陽性等於確診」的範圍和對象，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來快篩陽經醫師診斷視同確診，未來很快會全面開放。媒體人吳子嘉認為，快篩陽都應等同確診，要立刻投藥，美國CDC是把快篩陽等同確診，陳時中為什麼不跟美國學？這是性命交關的事情。

吳子嘉21日在《董事長開講》網路直播節目中認為，快篩陽等於確診，就要立刻投藥，他質疑陳時中就故意卡你，讓你不能就醫，變成延遲就醫，若病毒轉到其他地方，就麻煩了。

吳子嘉接著表示，今天公布的死亡案例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱，2歲小孩發燒，給他瑞德西韋。吳子嘉氣憤表示，瑞德西韋是後續治療的藥，為什麼不能在前面治療時就使用輝瑞和默沙東，而要拖到最後使用救命藥來救？而輕症病人在家待5天就變成了重症，讓他不禁質疑政府耽誤以致不能就醫。

吳子嘉指出，陳時中稱65歲以上快篩陽等同確診，那麼64歲為什麼就不能開放，陳時中稱等行政流程順暢再擴大開放。吳子嘉不滿說，行政流程是你家的事，人民死亡是自己的事，要救命時竟還講行政流程順暢，陳時中自己也承認行政流程有問題，也就是快篩陽不等於確診；美國CDC則是把快篩陽等同確診，為什麼不跟美國學？這是性命交關的事情。