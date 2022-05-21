美國聯邦參議院19日同意再提供烏克蘭近400億美元的軍事經濟和人道援助，待總統拜登簽署後生效。共和黨參議員布勞恩質疑，「到底要怎麼付這筆錢？」

法案通過後，拜登表示肯定國會兩黨向世界傳達美國與烏克蘭人站在一起的訊息，「當烏克蘭人持續捍衛他們的民主與自由時，這項援助將使我們運送更多武器到烏克蘭。」

共和黨議員多投反對票，認為美國在背負巨額國債的情況下，無法再負擔這樣的花費。共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）向記者說：「我們到底要怎麼付這筆錢？」

不過美國國務卿布林肯和防長奧斯汀要國會議員放心，表示軍方有足夠的預算支援這項法案。

根據《新聞大白話》報導，共和黨參議員蘭德保羅（Rand Paul）5月18日引述美國智庫史汀生中心的數據顯示，烏克蘭在過去20年來，已經成為美國援助最大受益者。全球除了前五大國家外，600億美元已經比世界上所有國家的年度國防支出還要高。

蘭德保羅說，美國如果這次再通過援助烏克蘭，金額幾乎等於俄羅斯一年的國防預算。他還強調，美國目前沒有這麼大筆錢可供隨時運用！