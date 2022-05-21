美國總統拜登和韓國新任總統尹錫悅今天在首爾舉行韓美高峰會，拜登在會後的聯合記者會表示，是否與北韓領導人會面都將取決於金正恩是否「真誠」。

在北韓這個孤立國家的疫情急遽升溫之際，拜登也表示，美國已向北韓表示願意提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但「沒有得到回應」。

他在記者會中表示：「我們不僅向北韓提供疫苗，也向中國提供疫苗，我們準備立即這樣做。但是我們沒有得到回應。」

韓聯社今天引述北韓官媒報導，北韓連續第5天通報新增超過20萬起發燒病例。北韓上週首度證實爆發COVID-19疫情。

北韓缺乏疫苗、醫療基礎建設不足加上潛在糧食危機，令外界擔憂這波疫情會讓情勢更嚴峻。北韓先前拒絕外援並關閉邊境。

韓聯社引述北韓官媒報導，截至昨晚，至少21萬9030人出現發燒症狀，累計246萬640起發燒病例；死亡病例新增1例，累計66例。

韓聯社未說明當中多少人確診COVID-19，路透社也表示無法獨立證實報導所言。