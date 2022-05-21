北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（中新社資料照片）

美國總統拜登20日下午飛抵韓國，與韓國總統尹錫悅的「拜尹會」預定21日下午登場，尋求韓國對「印太經濟架構」（IPEF）的支持。而面對拜登延續川普時期的貿易戰、科技戰，試圖打造亞洲版的北約，並與東協簽署全面戰略夥伴關係，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫18日在「全球經濟的新觀察、思辨與應對」學術研討會」，提出了他的解方。

根據《中評網》報導，林毅夫指出，就中長期而論，中國大陸到2035年以前還有每年8%的成長潛力，從2036年到本世紀中葉，每年應該還有6%的成長潛力。到2049年，大陸人均GDP應該可以達到美國的50%，經濟規模應該可以達到美國的兩倍。

至於內部的挑戰，林毅夫說，大陸是石油的主要進口國，糧食也是有相當大的部分依靠進口。除了油價糧價之外，還有一些礦產資源價格也在上漲。因此，進口成本會增加，短期內這是不可避免的。另外，從2021年第三季度以來，大陸的經濟出現了比較大的下滑，這是由於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力造成的。

林毅夫認為，只要能保持比較高的增長，同時繼續擴大開放，就不用那麼緊張。至於在經濟面臨的三重壓力當中，最關鍵的是如何解決「預期轉弱」的問題。

他強調，「發展」還是解決一切問題的基礎和關鍵，從中央到地方都落實到位。新冠疫情的防控是最緊急的挑戰，要在動態清零以後迅速恢復生產活動。