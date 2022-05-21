0715:CNN報導，根據烏克蘭總統辦公室稱，一枚俄羅斯飛彈周五摧毀了烏克蘭洛佐瓦（Lozova）市的文化中心，造成7人受傷，其中包括1名11歲兒童。

嶄新建築物被飛彈擊中後的慘況（圖/路透）

The 🇷🇺 are deliberately terrorizing the civilian population of Ukraine. Unique shots from surveillance cameras: a Russian missile hitting the Palace of Culture in Lozova, Kharkiv Region. 7 local residents were injured, including 1 child. #airdefenseforukraine. We need it today! pic.twitter.com/5luJWy3s7f — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2022

洛佐瓦距離哈爾科夫（Kharkiv）地區的伊久姆市（Izium）西南約73公里處。影片畫面清楚顯示，安靜的街道上突然有一顆飛彈命中文化中心發生劇烈爆炸，爆炸的衝擊讓整個地面都在搖晃；建築物被集中後的煙塵久久不散，車輛趕快逃離躲避。

根據烏克蘭總統辦公室稱，這座被擊中的文化中心市新建立的。