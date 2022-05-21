0715:CNN報導，根據烏克蘭總統辦公室稱，一枚俄羅斯飛彈周五摧毀了烏克蘭洛佐瓦（Lozova）市的文化中心，造成7人受傷，其中包括1名11歲兒童。
洛佐瓦距離哈爾科夫（Kharkiv）地區的伊久姆市（Izium）西南約73公里處。影片畫面清楚顯示，安靜的街道上突然有一顆飛彈命中文化中心發生劇烈爆炸，爆炸的衝擊讓整個地面都在搖晃；建築物被集中後的煙塵久久不散，車輛趕快逃離躲避。
根據烏克蘭總統辦公室稱，這座被擊中的文化中心市新建立的。
0715:CNN報導，根據烏克蘭總統辦公室稱，一枚俄羅斯飛彈周五摧毀了烏克蘭洛佐瓦（Lozova）市的文化中心，造成7人受傷，其中包括1名11歲兒童。
洛佐瓦距離哈爾科夫（Kharkiv）地區的伊久姆市（Izium）西南約73公里處。影片畫面清楚顯示，安靜的街道上突然有一顆飛彈命中文化中心發生劇烈爆炸，爆炸的衝擊讓整個地面都在搖晃；建築物被集中後的煙塵久久不散，車輛趕快逃離躲避。
根據烏克蘭總統辦公室稱，這座被擊中的文化中心市新建立的。
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