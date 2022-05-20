防衛部落格（Defence Blog）報導，根據烏克蘭軍隊發布的影片表示，數十輛標誌著俄羅斯挺戰符號「Z」的坦克和裝甲車在渡河失敗後被摧毀。

烏軍方公布戰場畫面 多輛俄坦克與裝甲車被毀

烏克蘭軍方聲稱，上週俄羅斯軍隊試圖渡過北頓內茨克河（Siverskyi Donets River），烏克蘭在此戰役中摧毀了將近80輛俄羅斯主戰坦克跟裝甲車，且根據估計，有超過400名俄軍士兵傷亡。

從影片中顯示，在戰鬥後被破壞的樹林中，沿路都有坦克和裝甲車在路旁，受損程度不一；走到後面坦克的數量越來越多，一次出現好幾輛毀壞的坦克，俄軍損失慘重。但影片中的戰場應該是有稍微被整理過，否則應該出現更多陣亡的遺體。

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022

根據報導可以推測戰役發生時間點，烏克蘭國防部在推特表示，5月11日俄軍司令部派出第41軍團第74近衛摩托步兵旅約550名士兵從盧甘斯克比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）渡河想要包圍魯別日諾耶（Rubizhne）的烏克蘭軍隊，但是此計畫在5月13日停止。