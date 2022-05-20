原本，美國空軍擁有10架RQ-4 Block 40型號的「全球鷹」（Global Hawk）無人機，但其中一架於去年8月間失事意外。美國空軍日前公布了調查報告，稱由於操作飛行人員的失誤，使該機在比預計位置還高出約4000英呎即執行降落程序，等同於直接「在高空降落」，導致造價高達6400萬美元的「全球鷹」墜毀。

事實上，隨著戰場型態改變與軍事應用科技的進步，無人機已經改變了現代戰爭，今年俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭很好地表明了這一點，無人駕駛飛行器早已成為現代戰爭的一部分並承擔著各種任務，包括從空中監視到發射飛彈。

美國正為烏克蘭量身訂做新型無人機

據五角大廈表示，美國已經開發出一種符合烏克蘭軍方要求的新型「鳳凰幽靈」無人機，五角大廈發言人柯比（John Kirby）指出，在與烏克蘭人討論他們的要求時，五角大廈覺得這個特定的系統將非常符合他們的需要，特別是在烏克蘭東部。

其實，早在俄烏戰爭爆發前，該無人機的研發工作已經開始。現在的意圖是進一步改進，使其更符合烏克蘭的要求。作為美國政府新的8億美元軍事援助計劃的一部分，120多架這種無人機將被交付給烏克蘭。

「鳳凰幽靈」是由美國國防裝備公司Aevex Aerospace與美國空軍合作開發的，美國空軍也對細節有所保留，五角大廈發言人柯比補充表示，操作該型無人機所需的培訓很少。

此款新的「鳳凰幽靈」無人機類似於美國製造商Aero Vironment所謂的「彈簧刀」（Switchblade）無人機，「彈簧刀」是為美國特種部隊在阿富汗使用而開發的，美國軍方於2012年為美軍部隊配備了該項武器，屬於巡航彈藥或巡航武器的範疇，有點像飛彈和無人機的混合體。

巡航彈藥或武器是遙控制導武器，最初發射時沒有特定的目標，然後在目標區域上空長時間盤旋，直到地面上的操作人員通過數據鏈指定一個目標，然後進行攻擊。根據不同的模式，新出現的目標也可以通過其自身的感測器來檢測，並通過自主發起攻擊的功能對目標進行分類並參戰。

此外，「彈簧刀」無人機也被稱為神風特攻隊無人機，因為它們在攻擊時會進行自毀。五角大廈發言人科比便表示，「鳳凰幽靈」無人機也具有類似的能力，但並不完全相同，是經過改善的性能提升。

「鳳凰幽靈」除了也是一種一次性無人機外，它可以在空中停留更長的時間，大約長達6個小時，同時是垂直起飛的，非常節省空間，而且由於裝備有紅外線感測器，因此還可以在夜間運行，該無人機對於中型裝甲地面目標的攻擊非常有效。

研發無人飛行載具已成為軍事科技戰前沿

運用在軍事範疇的空域及航路可劃分為兩大類，第一類是劃設在領土及領海上空較無爭議的軍事訓練空域，第二類就是劃設在領海以外、高高度無人飛行載具偵巡空域及移動式艦載機訓練空域。在高高度偵巡航線的實施上，無人機已然成為當紅載具。

依飛航管理程序（Air Traffic Management Prtocedures，ATMP）規範，一般民航機巡航空層及航路設計因考慮燃料使用、空氣稀薄及飛機性能等因素，原則上不會超過6萬英呎，目前最高的民航機最高飛航高度是協和號（Concord）創下的6萬英呎。

但6萬英呎以上的空層仍可提供軍機或特殊用途使用，不過如此高的空層同樣不利戰鬥機飛航及飛行員航空的生理操作，故最常使用的就是以特殊目的之無人飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）來實施高空偵察甚至是攻擊任務等。

高端的無人飛行載具通常具備高匿蹤性、雷達截面積小及升限高的特性，為了使它能降低被雷達偵測及防空攔截的機率，以便實施敵後偵照，亦因如此，無人飛行載具的偵巡航線通常是高度軍事機密，並常常進入他國的領空及領海範圍，明顯已違反國際法的規範，台灣國防部更坦言目前戰管雷達已難以掌握無人機的威脅。

以2019年6月20日伊朗使用地對空飛彈擊落了美軍正在執行偵巡任務的RQ-4無人機，宣稱該機已違反國際法關閉次級雷達信號迴波器、逕自入境領空範圍，並公布其殘骸後，雖然美軍仍堅稱是在國際空域，但卻提不出有力佐證資料。可見，隨著各國競相研發無人飛行載具的同時，無人飛行載具非法進入他國領空實施軍事偵蒐與攻擊行動的情況已不能忽略。

以此次俄烏戰爭為例，被部署在戰事中的無人飛行載具包括有土耳其的Bayraktar TB2「旗手」戰鬥和偵察無人機、德國巴伐利亞公司量子系統（Quantum Systems）的Vector「矢量」監視無人機、烏克蘭Deviro公司生產的Leleka-100「鸛鳥」無人機。

相較之下，俄羅斯似乎對無人機的使用與依賴程度較低，較多被使用的似乎只有由聖彼得堡特殊技術中心製造的小型偵察和監視無人機Orlan-10「海鷹」，這或許也是造成俄軍至今戰事不利、越陷越深的原因之一。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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