桃園市長選舉，國民黨中常會日前突然通過徵召前行政院長張善政參選，引發議論。民進黨則因疫情持續發燒，引起不少民怨。民眾黨主席柯文哲炮打中央，也有一定的聲量。根據《聲量看政治》粉專統計，台灣主要政黨在YT上的聲量影響力，以國民黨的聲量較為強勢，其次是民進黨，第三是民眾黨；其中，國民黨在520當天的聲量為3965，領先民進黨的2048及民眾黨的408。

根據臉書粉專《聲量看政治》統計，在YT近一季（90日），包括政論、新聞、政黨與政治人物頻道類別中，台灣主要政黨在YT上的聲量影響力。目前聲量較為強勢的是國民黨（負面聲量也相對強勢），其次是民進黨，第三是民眾黨（柯文哲與民眾黨分開看），當民眾黨主席柯文哲要展現其聲量實力時，民眾黨其他人包括黨本身的聲量，都不能也不會高於柯文哲本人。第四是台灣基進，第五是時代力量，再來是新黨與親民黨。而時代力量的聲量正在逐漸走下坡，有逐漸弱於台灣基進的跡象，不過目前兩黨仍勢均。

而根據該粉專在520所作的統計，國民黨以3965領先，其次是民進黨的2048，第三是民眾黨的408，第四則是台灣基進的159，第五是時代力量的77，再來是新黨的71與親民黨的38。

有網友認為，「國民黨的聲量應該都是在討論張善政吧？聽說藍營基層氣炸，引起很大的反彈。」該粉專回應，「 yes」。