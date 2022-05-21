昨日520本土確診數85720例，較前一日的90331例少，因恰逢蔡英文總統就職滿6年紀念日，引發熱議。媒體人「逆風的烏鴉」表示，官方絕不會承認故意做「520行情」這種事，但拿出過去一個多月來，本土確診數字成長趨勢來比較，這天的「倒退嚕」極為反常，想起政府曾經「校正回歸」的操作，讓他不禁起疑，認為「事出反常必有妖」。

逆風的烏鴉昨日在臉書發表《事出反常必有妖》一文，指出當天的本土確診數字是85720例，比起前一日還少了4611例，當然官方絕對不會承認有故意做「520行情」這種事，但拿過去一個多月來本土確診數字來比較，這天的「倒退嚕」不但很反常，而且是非常反常。

逆風的烏鴉刊出自己做的確診人數統計圖，稱從疫情逐漸擴散乃至大爆發以來，每日確診增加量的多寡其實是有跡可循的。經過計算可以發現，每周三的確診數增加比例最高，其次是周二，再其次是周四、周五，最後則是周日、周一。但5月13日以後情況完全不同，從5月13日到5月20日，短短8天就有4天是確診人數減少的，我們現正在確診人數衝到高峰的期間，人數減少本身就不合理，這段期間的數字變化更打破了過去的規律。

對此，逆風的烏鴉表示，去年此時也是疫情爆發，當時指揮中心從5月16日到5月21日公布的確診數字，分別是206例、333例、240例、267例、286例和312例，不料5月22日，指揮中心忽然宣布要「校正回歸」，讓他不禁直言：「是的，真的很巧。」