台中市衛生局獲報23日上午到北區知名早餐店稽查，發現多項違反「食品良好衛生規範準則」的地方。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區一家知名早餐店老闆娘遭人爆料確診還在顧店，讓鄰居及客人處於風險中；台中市衛生局23日上午前往稽查，當場發現應該居家照護的劉姓老闆娘就在店內，衛生局除依法開罰，也發現早餐店有多項衛生缺失，已責令業者限期改善。

這家早餐店原在中區繼光街，已有60年歷史，以賣豆花及招牌手工粉漿蛋餅、蘿蔔糕、肉蛋土司、炒麵等著稱，近年搬遷至北區大誠街，卻遭爆劉姓老闆娘快篩陽性還趴趴走，並出入店裏管事。

台中市衛生局獲報23日上午到該店稽查，就看到劉姓老闆娘在場，衛生局查證，她5月21日確診，目前是居家照護隔離期間，擅自離開居家隔離住所，並經他人指認確為劉姓老闆娘無誤，衛生局將待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，依規請她陳述意見，並依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

另衛生局也發現早餐店有多項違反「食品良好衛生規範準則」的地方，包含儲藏區及煎檯開關與煎台地面不潔、冰箱內部及表面不潔，且部分食材未覆蓋，另有私人食品不符規定、作業區廢棄紙箱堆置、食材未離地放置、免洗餐具表面有落塵等缺失，已要求業者限期改善完成，如屆時複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。